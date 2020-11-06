США в ОБСЄ не вірять заявам Росії про “гуманітарні” конвої на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n146162-ssha-v-obsie-ne-viryat-zayavam-rosiyi-pro-gumanitarni-konvoyi-na-donbasi.html

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Агресію Росії на Донбасі розкритикував постійний представник США в Організації безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) Джеймс Гілмор.

За його словами, Росія не лише розпалювала, фінансує і очолює кривавий конфлікт на Донбасі, а й продовжує відправляти в Україну буцімто «гуманітарні» конвої, не дозволяючи спостерігачам ОБСЄ їх оглядати. Про це йдеться у заяві дипломата, оприлюдненій 5 листопада, а також на його Твіттер-сторінці.

Треба бути наївними, щоб вірити заявам Росії про «гуманітарний» характер конвоїв. Для цього нам треба було б забути про ту очевидну істину, що Росія розпалювала і більше шести років фінансує та керує цим кривавим конфліктом на сході України, — заявив Гілмор.

Постійний представник США в ОБСЄ мав на увазі конвой, який в’їхав до України 29 жовтня і того ж дня повернувся назад в Росію. На думку Вашингтона, у «цих машинах містяться щось, що Кремль хотів би приховати».

Ми приєднуємося до європейських та інших партнерів і підтверджуємо, що наші санкції щодо Росії пов’язані із мінськими угодами лишатимуться у силі, доки Росія повністю їх не виконає. Санкції щодо Криму лишатимуться у силі, доки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом, — заявив дипломат.

Американський дипломат наголосив, що США повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.