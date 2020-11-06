Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
США в ОБСЕ не верят заявлениям России о «гуманитарных» конвоях на Донбассе

США в ОБСЕ не верят заявлениям России о «гуманитарных» конвоях на Донбассе

6 ноя 2020, 18:12
999

Агрессию России на Донбассе раскритиковал постоянный представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.

По его словам, Россия не только разжигала, финансирует и возглавляет кровавый конфликт на Донбассе, но и продолжает отправлять в Украину якобы «гуманитарные» конвои, не позволяя наблюдателям ОБСЕ их осматривать. Об этом говорится в заявлении дипломата, опубликованном 5 ноября, а также на его Твиттер-странице.

Надо быть наивными, чтобы верить заявлениям России о «гуманитарном» характере конвоев. Для этого нам надо было бы забыть ту очевидную истину, что Россия разжигала и более шести лет финансирует и руководит этим кровавым конфликтом на востоке Украины, — заявил Гилмор.

Постоянный представитель США в ОБСЕ упомянул конвой, который въехал в Украину 29 октября и в тот же день вернулся обратно в Россию. По мнению Вашингтона, в «этих машинах есть нечто, что Кремль хотел бы скрыть».


Мы присоединяемся к европейским и другим партнерам и подтверждаем, что наши санкции в отношении России связаны с минскими соглашениями будут оставаться в силе, пока Россия полностью их не выполнит. Санкции в отношении Крыма останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом, — заявил Гилмор.

Американский дипломат подчеркнул, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров