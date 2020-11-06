У Байдена пригрозили Трампу принудительным выселением из Белого дома

Дональд Трамп, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n146163-u-baydena-prigrozili-trampu-prinuditelnym-vyseleniem-iz-belogo-doma.html

Ракурс

Дональда Трампа, действующего президента США, могут принудительно выселить из Белого дома, если он в случае поражения на президентских выборах не признает ее.

Об этом заявил представитель штаба основного конкурента Трампа на выборах, представителя Демократической партии Джо Байдена Эндрю Бейтс, сообщает CNN.

Американский народ принимает решение на этих выборах. И правительство США вполне способно выпроводить нарушителей из Белого дома, — отметил Бейтс.

Это заявление Бейтс сделал на фоне появления в СМИ информации о том, что Трамп якобы не планирует покидать Белый дом в случае официального объявления его поражения и планирует обжаловать результаты подсчета голосов в судах.

Голосование на президентских выборах в США состоялось 3 ноября. Также избиратели имели возможность заблаговременно проголосовать по почте.

Трамп и Байден имеют примерно одинаковые шансы на победу, однако на завершающих этапах подсчета голосов результаты Байдена начали улучшаться. У Трампа несколько раз заявляли о фальсификации при подсчете результатов выборов.

Напомним, Байден близок к победе над Трампом в одном из ключевых штатов — Пенсильвании.