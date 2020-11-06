Юлия Тимошенко, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n146164-svyazannyh-s-timoshenko-botov-udalili-iz-facebook.html

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С Facebook из-за «неаутентичного поведения» удалили 94 аккаунта и страницы, связанные с украинской PR-фирмой MAS и лицами, связанными с кампанией Юлии Тимошенко и партией «Батькивщина».

Об этом говорится в отчете Facebook за октябрь.

Отмечается, что деятельность этой сети ботов была ориентирована на аудиторию в Украине. Ее обнаружили в результате проведенного расследования относительно «скоординированного неаутентичного поведения в регионе».

Неаутентичное поведение означает, что люди, которые руководили этими страницами, на самом деле не были тем, за кого себя выдавали.

Напомним, в рамках борьбы с так называемыми «фабриками троллей» в сентябре 2019 года администрация Facebook удалила 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп, у которых в общей сложности было около 4,2 млн фолловеров. Удаленные аккаунты вели скоординированные кампании по дезинформации, направленные на Украину.