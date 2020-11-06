ВОЗ рассказала о распространении мутировавшего коронавируса из Дании

https://racurs.ua/n146165-voz-rasskazala-o-rasprostranenii-mutirovavshego-koronavirusa-iz-danii.html

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе со специалистами из Дании и других стран изучает обстоятельства передачи нового штамма коронавируса от норок к человеку. Ранее в европейской стране обнаружили 214 случаев передачи мутировавшего вируса людям, которые работают на норковых фермах.

Ведется работа для выяснения ситуации в Дании, — заявила 6 ноября на брифинге в Женеве эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, информирует ВОЗ в Твиттер.

В ходе исследований было установлено «наличие мутаций» коронавируса. Эксперт напомнила, что «мутации — это обычное дело» и «изменения подобного типа в вирусе» наблюдаются с начала пандемии COVID-19.

У ВОЗ есть глобальная сеть лабораторий, поэтому эволюцию вируса изучает специальная рабочая группа, — сообщила Керкхове.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан напомнил, что передача вируса от животных к человеку — норма.

Однако на данный момент, согласно имеющимся у нас сведениям, нет подтверждений того, что вирус в Дании претерпел значительные изменения с точки зрения его поведения (в организме — ред.), — сказал он.

Пока рано делать вывод о последствиях этих конкретных мутаций вируса на норковых фермах в Дании, а также о тяжести болезни, клинической картине, иммунном ответе или потенциальном реагировании на вакцину, — заявила главный научный специалист ВОЗ Сумия Сваминатан.

Напомним, ранее стало известно, что Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями Дании подтвердил передачу нового коронавируса от норок людям. Из-за мутировавшего коронавируса на норковых фермах Дании уничтожит 17 млн животных. Инфекция быстро распространилась на 1 тыс. 139 норковых фермах.