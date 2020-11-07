Автопробіг до будинку глави КСУ Тупицького. Фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n146184-avtoprobig-do-budynku-golovy-ksu-vlashtuvaly-aktyvisty-tupyckomu-pryvezly-shybenycu-foto.html

Ракурс

Автопробіг до будинку голови Конституційного суду України Олександра Тупицького 7 листопада влаштували в Києві.

Організаторами події виступили активісти громадських організацій «Автомайдан» і «Центр протидії корупції». Вранці вони зібралися біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського та рушили до маєтку голови КСУ під Києвом. Учасники акції хочуть передати Тупицькому квиток до російського Ростову. Про це йдеться на сторінці організаторів у Facebook.

Настав час проїхатися додому до голови КСУ Олександра Тупицького та передати запрошення до Ростова (й не тільки його) особисто. Якщо треба — підвезти його до кордону, — йдеться в повідомленні.

Участь в акції беруть близько 30 автомобілів. Очільник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін опублікував у Facebookфото, на якому видно шибеницю. Її встановили на вантажівці.

Вже у Василькові біля будинку Тупицького між правоохоронцями та учасниками акції сталась штовханина.

Нагадаємо, 3 листопада біля Конституційного суду України відбулася акція: «Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!». Активісти обурилися розглядом закону про українську мову й вважають дії КСУ протиправними.