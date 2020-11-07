Автопробег к дому главы КСУ Тупицкого. Фото: «Общественное»

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Автопробег к дому председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого 7 ноября устроили в Киеве.

Организаторами происшествия выступили активисты общественных организаций «Автомайдан» и «Центр противодействия коррупции». Утром они собрались возле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского и двинулись к имению главы КСУ под Киевом. Участники акции хотят передать Тупицкому билет в российский Ростов. Об этом говорится на странице организаторов в Facebook.

Пришло время проехаться домой к председателю КСУ Александра Тупицкого и передать приглашение в Ростов (и не только ему) лично. Если надо — подвезти его до границы, — говорится в сообщении.

Участие в ации принимают около 30 автомобилей. Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин опубликовал в Facebook фото, на котором видно виселицу. Ее установили на грузовике.

Уже в Василькове возле дома Тупицкого между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка.

Напомним, 3 ноября возле Конституционного суда Украины состоялась акция: «Посягаете на язык? Вам дорога в Ростов!». Активисты возмутились рассмотрением закона об украинском языке и считают действия КСУ противоправными.