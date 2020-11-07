Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Автопробег к дому главы КСУ Тупицкого. Фото: «Общественное»

Автопробег к дому главы КСУ устроили активисты — Тупицкому привезли виселицу (ФОТО, ТРАНСЛЯЦИЯ)

7 ноя 2020, 13:42
999

Автопробег к дому председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого 7 ноября устроили в Киеве.

Организаторами происшествия выступили активисты общественных организаций «Автомайдан» и «Центр противодействия коррупции». Утром они собрались возле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского и двинулись к имению главы КСУ под Киевом. Участники акции хотят передать Тупицкому билет в российский Ростов. Об этом говорится на странице организаторов в Facebook.

Пришло время проехаться домой к председателю КСУ Александра Тупицкого и передать приглашение в Ростов (и не только ему) лично. Если надо — подвезти его до границы, — говорится в сообщении.

Автопробег к дому главы КСУ Тупицкого. Фото: «Общественное», «Укринформ»

Автопробег к дому главы КСУ Тупицкого. Фото: «Общественное», «Укринформ»

Участие в ации принимают около 30 автомобилей. Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин опубликовал в Facebook фото, на котором видно виселицу. Ее установили на грузовике.

Уже в Василькове возле дома Тупицкого между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка.


Напомним, 3 ноября возле Конституционного суда Украины состоялась акция: «Посягаете на язык? Вам дорога в Ростов!». Активисты возмутились рассмотрением закона об украинском языке и считают действия КСУ противоправными.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров