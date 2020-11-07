Инфицированных коронавирусом норок обнаружили еще в пяти странах. Фото: AP

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Ракурс

Зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 норок обнаружили на норковых фермах в пяти странах.

Больных животных обнаружили на норковых фермах в США, Нидерландах, Испании, Швеции и Италии. Эти страны уже сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных о наличии коронавируса на фермах. Об этом сообщила ВОЗ.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявляют, что COVID-19 в основном передается между людьми при близком контакте, однако фиксировалась передача вируса между людьми и животными.

Норки могут служить резервуаром для коронавируса, передавая вирус друг другу, и представляя риск в том, что касается передачи вируса от норок человеку. Люди могут передавать вирус внутри человеческого населения. Может происходить также передача от человека норкам, — пояснили в ВОЗ.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения вместе со специалистами из Дании и других стран изучает обстоятельства передачи нового штамма коронавируса от норок человеку. Специалисты установили «наличие мутаций» COVID-19.