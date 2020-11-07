Війна за Нагірний Карабах — поблизу міста Шуші тривають інтенсивні бої (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n146178-viyna-za-nagirnyy-karabah-poblyzu-mista-shushi-tryvaut-intensyvni-boyi-video.htmlРакурс
Війна Азербайджану та Вірменії за невизнаний Нагірний Карабах продовжується — сторони заявляють про знищення груп противника та успішних бойових операціях.
Останні кілька днів тривають інтенсивні бої в районі міста Шуші — другою за величиною карабахське місто. Вірменія проводить в околицях міста військову операцію зі знищення диверсійно-розвідувальних, тактичних ротні груп армії Азербайджану. Про це повідомив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, операція триває успішно, а епіцентр бойових дій знаходиться на ділянці Шуші-Карін.
Водночас оборонне відомство Азербайджану заявило, що бойові операції з різною інтенсивністю тривали в основному на Агдеринському, Агдамському і Ходжавендсткому напрямках фронту. Наголошується, що Збройні сили Вірменії понесли втрати.
Нагадаємо, на початку листопада штурмовик ВПС Азербайджану СУ-25 розбомбив вірменську позицію, а згодом скинув другу бомбу для того, щоб добити тих, хто прийшов на допомогу пораненим.