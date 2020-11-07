Війна за Нагірний Карабах. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n146178-viyna-za-nagirnyy-karabah-poblyzu-mista-shushi-tryvaut-intensyvni-boyi-video.html

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Війна Азербайджану та Вірменії за невизнаний Нагірний Карабах продовжується — сторони заявляють про знищення груп противника та успішних бойових операціях.

Останні кілька днів тривають інтенсивні бої в районі міста Шуші — другою за величиною карабахське місто. Вірменія проводить в околицях міста військову операцію зі знищення диверсійно-розвідувальних, тактичних ротні груп армії Азербайджану. Про це повідомив представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, операція триває успішно, а епіцентр бойових дій знаходиться на ділянці Шуші-Карін.

Водночас оборонне відомство Азербайджану заявило, що бойові операції з різною інтенсивністю тривали в основному на Агдеринському, Агдамському і Ходжавендсткому напрямках фронту. Наголошується, що Збройні сили Вірменії понесли втрати.

Нагадаємо, на початку листопада штурмовик ВПС Азербайджану СУ-25 розбомбив вірменську позицію, а згодом скинув другу бомбу для того, щоб добити тих, хто прийшов на допомогу пораненим.