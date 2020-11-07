Команда Трампа порадила йому готуватися до поразки на виборах. Фото: politico.com

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Ракурс

Команда президента США Дональда Трампа радить йому готуватися до програшу на виборах.

Останні два дні радники чинного глави держави обговорюють з ним можливість поразки на виборах. При цьому в Білому домі не готують промову про поразку. Трамп, у разі програшу, швидше за все, не буде визнавати його в традиційному форматі. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

Якщо він програє, додали ці люди, вони чекають того, що Трамп продовжить безпідставно стверджувати, як він робить протягом декількох днів, що перемога на виборах була вкрадена, — пише ЗМІ.

Журналісти дізналися, що оточення Трампа зараз розділене на два табори. Родина чинного президента впевнена, що він ще може перемогти Байдена, тому закликає його продовжувати домагатися перемоги. Водночас радники та члени Республіканської партії, переконані, що вибори Трамп вже програв.

Нагадаємо, 6 листопада Дональд Трамп заявив, що результат президентських перегонів в Сполучених Штатах повинен вирішити Верховий суд. Чинний президент упевнений, що було враховано дуже багато незаконно поданих голосів.

Раніше повідомлялося, що кандидат від Демократичної партії Джо Байден заявив про намір виграти президентську гонку з явним відривом. Він упевнений, що отримає понад 300 голосів виборників, у той час як для перемоги необхідно 270 голосів.