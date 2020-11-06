Трамп звинуватив ЗМІ у своїй можливій поразці і вимагає втручання Верховного суду

https://racurs.ua/ua/n146129-tramp-zvynuvatyv-zmi-u-svoyiy-mojlyviy-porazci-i-vymagaie-vtruchannya-verhovnogo-sudu.html

Ракурс

У США триває підрахунок голосів на виборах президента. Дональд Трамп заявив 6 листопада, що результат президентських перегонів в Сполучених Штатах повинен вирішити Верховий суд.

На думку глави Білого дому, було враховано дуже багато незаконно поданих голосів. Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter.

Я з легкістю виграю президентські вибори Сполучених Штатів, якщо враховувати легально подані голоси. Спостерігачам не було дозволено будь-яким шляхом, способом або в будь-якій формі робити їх роботу, і, отже, голоси, подані в цей період (під час поштового голосування — «Ракурс»), повинні вважатися незаконними голосами. Це слід вирішувати Верховному суду США! — написав Трамп.

Відзначимо, що це повідомлення Твіттер позначив як неправдивий.

Раніше провідні телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC і NBC перервали трансляцію промови Трампа із зали в Білому домі, коли він почав говорити про фальсифікації на виборах, оскільки його заяви не супроводжувалися доказами.

Президент поставив під сумнів усі президентські вибори, стверджуючи, що вони були сфальсифіковані проти нього внаслідок «змови семи телемереж».

У своїй 17-хвилинній тираді він стверджував, що став жертвою «великих ЗМІ, великих грошей і великих технологій», які об'єдналися, щоб здійснити «історичне втручання у вибори», аби дати Джо Байдену президентство.

Тільки Fox News і CNN висвітлили промову Трампа повністю.

Байден також виголосив промову в четвер, закликаючи до спокою і терпіння під час підрахунку голосів, наполягаючи, що коли пил осяде, він переможе Трампа.