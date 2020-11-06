Трамп обвинил СМИ в своем возможном поражении и требует вмешательства Верховного суда

Трамп обвинил СМИ в своей возможной поражении и требует вмешательства Верховного суда

https://racurs.ua/n146129-tramp-obvinil-smi-v-svoey-vozmojnoy-porajenii-i-trebuet-vmeshatelstva-verhovnogo-suda.html

Ракурс

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Дональд Трамп заявил 6 ноября, что результат президентских выборов в Соединенных Штатах должен решить Верховый суд.

По мнению главы Белого дома, было учтено очень много незаконно поданных голосов. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Я с легкостью выиграю президентские выборы Соединенных Штатов, если учитывать легально поданные голоса. Наблюдателям не разрешено любым путем, способом или в любой форме делать их работу, и, следовательно, голоса, поданные в этот период (во время почтового голосования — «Ракурс»), должны считаться незаконными голосами. Это следует решать Верховному суду США! — написал Трамп.

Отметим, что это сообщение Твиттер обозначил как фейковое.

Ранее ведущие телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали трансляцию речи Трампа из зала в Белом доме, когда он начал говорить о фальсификациях на выборах, поскольку его заявления не сопровождались доказательствами.

Президент поставил под сомнение все президентские выборы, утверждая, что они были сфальсифицированы против него в результате «заговора семи телесетей».

В своей 17-минутной тираде он утверждал, что стал жертвой «больших СМИ, больших и высоких технологий», которые объединились, чтобы осуществить «историческое вмешательство в выборы», чтобы дать Джо Байдену президентство.

Только Fox News и CNN осветили речь Трампа полностью.

Джо Байден также произнес речь в четверг, призывая к спокойствию и терпению при подсчете голосов, настаивая, что когда пыль осядет, он победит Трампа.