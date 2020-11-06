https://racurs.ua/n146128-konstitucionnyy-krizis-stavit-pod-somnenie-naznachenie-rukovodstva-nabu-zayavlenie.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявило о необходимости немедленного решения конституционного кризиса, поскольку вскоре назначение директора и независимый аудит бюро будут вне закона.

Решения, которые приняли судьи Конституционного Суда Украины (КСУ) в течение 2019−2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией, вызывают беспокойство. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Последствиями этих решений является системное ослабление антикоррупционных органов и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства в особо крупных размерах.

НАБУ заявляют, что фактически КСУ лишил своими решениями Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для госпредприятий соглашения, декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации.

Из-за таких решений КСУ антикоррупционное бюро навсегда потеряло возможность возместить миллиарды убытков, которые были нанесены из-за коррупции.

НАБУ отмечает, что в ближайшие полтора месяца вне правового поля окажутся такие вопросы, как:

назначение и увольнение директора Национального бюро;

осуществление независимого аудита учреждений;

избрание и функционирование Совета общественного контроля при НАБУ.

Детективы НАБУ призвали к немедленным действиям по восстановлению антикоррупционной инфраструктуры и полномочий антикоррупционных органов.

Напомним, ранее мы сообщали, что законопроекты, связанные с недавним резонансным решением Конституционного суда Украины (КСУ) относительно электронных деклараций, рассмотрят на следующей неделе.