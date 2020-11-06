Вскоре может произойти новая встреча «нормандской четверки», фото: kremlin.ru

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Эмманюэль Макрон, президент Франции, поддержал инициативу своего украинского коллеги Владимира Зеленского по скорейшему проведению встречи «нормандской четверки».

Об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского и Макрона, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В то же время Зеленский отметил, что многие из договоренностей лидеров Нормандской четверки до сих пор не выполняются. Это, в частности, доступ Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленский сообщил президенту Франции, что на Донбассе «продолжается самое длинное перемирие за весь период с начала войны», которое началось 27 июля.

Зеленский заверил Макрона, что режим тишины на Донбассе «в целом соблюдается», однако незаконные вооруженные формирования все еще продолжают осуществлять «провокационные нарушения перемирия»

Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены, — отметил Зеленский.



Макрон заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в содействии окончанию войны и подтвердил, что посетит Киев с визитом, когда это станет возможным.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук недавно рассказал о деталях подготовленного украинской стороной «Плана совместных шагов» по ​​Донбассу.