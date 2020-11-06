Зеленский и Макрон. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n146125-zelenskiy-predlojil-makronu-ukrainskie-maski.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Во время звонка лидеры государств обсуждали налаживание производства медицинских товаров в Европе, в частности, Франции. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Сообщается, что Зеленский предложил Макрону производить медицинские товары для стран Европы, страдающих от второй волны пандемии. Украина предлагает производство медицинских масок, халатов и дезинфекторов для рук.

Хочу подтвердить поддержку вашей инициативы по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. Мы готовы оказать посильную поддержку в налаживании такого производства с участием украинских предприятий — производителей защитных масок, халатов и дезинфекторов, — заявил украинский президент.



Французский лидер, в частности, отметил, что планирует нанести визит в Киев уже в ближайшее время, как только это станет возможным.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон пообещали миру бесплатную вакцину от коронавируса, и заявили о намерении собрать гигантский фонд помощи ЕС (500 млрд евро). Лидеры ФРГ и Франции призвали ЕС сделать вакцину от COVID-19 доступной всем странам мира.