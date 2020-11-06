Рада собралась заслушать правительство относительно эпидемии и назначить судей КСУ (ТРАНСЛЯЦИЯ)

https://racurs.ua/n146124-rada-sobralas-zaslushat-kabmin-i-naznachit-sudey-ksu-translyaciya.html

Ракурс

Назначить двух судей Конституционного суда намерены в парламенте. В повестке дня пленарного заседания Верховной Рады на 6 ноября есть вопрос о назначении судей КСУ.

Также нардепы выслушают правительство по поводу заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине.

Нардепы рассмотрят два проекта постановлений о назначении судей КСУ, также законопроекты по социальной защите населения в период карантина, об административных нарушениях по предотвращению распространения COVID-19.

В этот день планируется также рассмотрение во втором чтении проекта закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, законов «О статусе народного депутата Украины», «О комитетах Верховной Рады Украины» относительно оснований отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады и заседаниях комитетов.

Во втором чтении народные депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделка документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и/или использование заведомо поддельных таких документов.

«Ракурс» сообщал, что парламентский комитет несколько месяцев рассматривал кандидатуры на два вакантных места в составе КСУ. На заседание ВРУ пригласили шестерых претендентов на должности судей Конституционного суда.