Протест против Трампа. Фото: UBR

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Ракурс

Выборы в США сопровождаются акциями протестами со стороны сторонников обоих кандидатов — действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты Джо Байдена.

Протестующие проводят мирную акцию протеста. У Белого дома митингующие создали «доску почета» для Трампа, на которой прикрепили плакаты, посвященные деятельности нынешнего президента. Об этом сообщают «Буквы».



Протестующие называют Трампа расистом, а также призывают граждан бороться за свои права. На митинге можно найти плакаты, посвященные запрете использования ядерного оружия.

Игра окончена, фашист и клоун, — написано на одном из плакатов.

Как известно, Белый дом оградили дополнительным бетонным забором из-за возможных акции протеста во время выборов. В Вашингтоне (округ Колумбия) забили фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений. Перекрыты дороги вокруг Trump Hotel. До этого сторонники кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена устроили вечеринку под президентской резиденцией.



Также в США ведущие телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали трансляцию речи президента Дональда Трампа из зала в Белом доме, когда он начал говорить о фальсификациях на выборах, поскольку его заявления не сопровождались доказательствами.

Трамп начал свое выступление с утверждения, что демократы занимаются «мошенничеством» и пытаются «украсть» результаты выборов.

Социальная сеть Facebook заблокировала группу «Stop the Steal» («Остановить кражу»). В ней сторонники действующего президента Дональда Трампа призывали к насилию и распространяли недостоверную информацию о фальсификации выборов командой Джо Байдена.

Напомним, ранее мы сообщали, что несмотря на заявления Трампа о том, что он побеждает с «исторически рекордными цифрами», его конкуренту удалось одержать победу в спорном Мичигане. Теперь борьба между кандидатами идет за штат Джорджия.