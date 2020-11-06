Игра окончена, фашист и клоун — у Белого дома Трампу посвятили «доску почета» (ФОТО)https://racurs.ua/n146123-igra-okonchena-fashist-i-kloun-u-belogo-doma-trampu-posvyatili-dosku-pocheta-foto.htmlРакурс
Выборы в США сопровождаются акциями протестами со стороны сторонников обоих кандидатов — действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты Джо Байдена.
Протестующие проводят мирную акцию протеста. У Белого дома митингующие создали «доску почета» для Трампа, на которой прикрепили плакаты, посвященные деятельности нынешнего президента.
Об этом сообщают «Буквы».
Протестующие называют Трампа расистом, а также призывают граждан бороться за свои права. На митинге можно найти плакаты, посвященные запрете использования ядерного оружия.
Игра окончена, фашист и клоун, — написано на одном из плакатов.
Как известно, Белый дом оградили дополнительным бетонным забором из-за возможных акции протеста во время выборов. В Вашингтоне (округ Колумбия) забили фанерой окна и фасады многих
магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений. Перекрыты дороги вокруг Trump Hotel. До этого сторонники кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена
устроили вечеринку под президентской резиденцией.
Также в США ведущие телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали трансляцию речи президента Дональда Трампа из зала в Белом доме, когда он начал говорить о фальсификациях на выборах, поскольку его заявления не сопровождались доказательствами.
Трамп начал свое выступление с утверждения, что демократы занимаются «мошенничеством» и пытаются «украсть» результаты выборов.
Социальная сеть Facebook заблокировала группу «Stop the Steal» («Остановить кражу»). В ней сторонники действующего президента Дональда Трампа призывали к насилию и распространяли недостоверную информацию о фальсификации выборов командой Джо Байдена.
Напомним, ранее мы сообщали, что несмотря на заявления Трампа о том, что он побеждает с «исторически рекордными цифрами», его конкуренту удалось одержать победу в спорном Мичигане. Теперь борьба между кандидатами идет за штат Джорджия.