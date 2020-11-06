Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Протест против Трампа. Фото: UBR

Игра окончена, фашист и клоун — у Белого дома Трампу посвятили «доску почета» (ФОТО)

6 ноя 2020, 09:58
999

Выборы в США сопровождаются акциями протестами со стороны сторонников обоих кандидатов — действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты Джо Байдена.

Протестующие проводят мирную акцию протеста. У Белого дома митингующие создали «доску почета» для Трампа, на которой прикрепили плакаты, посвященные деятельности нынешнего президента. Об этом сообщают «Буквы».

Протест против Трампа. Фото: БуквыПротестующие называют Трампа расистом, а также призывают граждан бороться за свои права. На митинге можно найти плакаты, посвященные запрете использования ядерного оружия.

Игра окончена, фашист и клоун, — написано на одном из плакатов.

Как известно, Белый дом оградили дополнительным бетонным забором из-за возможных акции протеста во время выборов. В Вашингтоне (округ Колумбия) забили фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений. Перекрыты дороги вокруг Trump Hotel. До этого сторонники кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена устроили вечеринку под президентской резиденцией.

Протест против Трампа. Фото: БуквыТакже в США ведущие телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали трансляцию речи президента Дональда Трампа из зала в Белом доме, когда он начал говорить о фальсификациях на выборах, поскольку его заявления не сопровождались доказательствами.

Протест против Трампа. Фото: БуквыТрамп начал свое выступление с утверждения, что демократы занимаются «мошенничеством» и пытаются «украсть» результаты выборов.


Социальная сеть Facebook заблокировала группу «Stop the Steal» («Остановить кражу»). В ней сторонники действующего президента Дональда Трампа призывали к насилию и распространяли недостоверную информацию о фальсификации выборов командой Джо Байдена.

Напомним, ранее мы сообщали, что несмотря на заявления Трампа о том, что он побеждает с «исторически рекордными цифрами», его конкуренту удалось одержать победу в спорном Мичигане. Теперь борьба между кандидатами идет за штат Джорджия.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров