1 трлн долл. потеряла Украина за 10 лет из-за топтания с реформами, считают в правительстве

https://racurs.ua/n146122-1-trln-doll-poteryala-ukraina-za-10-let-iz-za-toptaniya-s-reformami-schitaut-v-pravitelstve.html

Ракурс

Экономический аудит Украины представил Кабинет министров 6 ноября. Эксперты правительства подсчитали, что 1 трлн долл. потеряла экономика страны за 10 лет из-за изменений в законодательстве, незавершенных реформ, коррупции, неэффективного управления и отсутствия стратегии.

Это аудит страны и экономический образ развития до 2030 года. Мы прогнозируем, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться. Для этого у нас есть стратегия, — сказал Шмыгаль

Он добавил, что Украина нуждается в экономическом прорыве, что является амбициозной целью для правительства.

Шмыгаль заявил, что 10 лет нереализованный потенциал Украины был в использовании земельных ресурсов.

Земля недодала нам 85 млрд долл. Украинцы были лишены права распоряжаться землей, а государство лишилось более 5 млн га земли, инвестиции в сектор заторможены, — сообщил премьер-министр.

Среди других секторов, где Украина, по версии экспертов КМУ, теряла, — неэффективное использование полезных ископаемых, водных и лесных ресурсов, технологического и инвестиционного потенциала.

Отметим, что мероприятие проходит с соблюдением карантинных ограничений. Все присутствующие в масках и придерживаются соцдистанции, на входе прошли температурный скрининг.