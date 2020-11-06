Коронавирус в Украине. Фото: Telegram

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 5 ноября, вирус был обнаружен у 9 тыс. 721 гражданина.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 440 тыс. 188 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 10 тыс. 762 человек, а в целом уже выздоровели 195 тыс. 544 человек. Сейчас болеют 236 тыс. 519 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 201 человек. Общее число жертв составляет 8 тыс. 125 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 517 тис. 28.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в городе Киеве (1002 больных), Харьковской области (801 инфицированных) и Житомирской области (591 новый случай). Наименьшее количество случаев COVID-19 5 ноября фиксировалось в Кировоградской и Луганской областях — 110 и 78 случаев соответственно.

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

город Киев — 42 тыс. 375 (+1002);

Винницкая обл. — 11 тыс. 923 (+279);

Волынская обл. — 15 тыс. 313 (+424);

Днепропетровская обл. — 17 тыс. 14 (+414);

Донецкая обл. — 13 тыс. 128 (+255);

Житомирская обл. — 17 тыс. 189 (+591);

Закарпатская обл. — 16 тыс. 268 (+419);

Запорожская обл. — 12 тыс. 196 (+446);

Ивано-Франковская обл. — 23 тыс. 32 (+511);

Киевская обл. — 18 тыс. 763 (+434);

Кировоградская обл. — 2 тыс. 891 (+76);

Луганская обл. — 4 тыс. 214 (+110);

Львовская обл. — 32 тыс. 425 (+356);

Николаевская обл. — 9 тыс. 605 (+299);

Одесская обл. — 27 тыс. 392 (+554);

Полтавская обл. — 11 тыс. 337 (+258);

Ровенская обл. — 21 тыс. 26 (+355);

Сумская обл. — 13 тыс. 635 (+439);

Тернопольская обл. — 21 тыс. 708 (+209);

Харьковская обл. — 41 тыс. 131 (+801);

Херсонская — 5 тыс. 27 (+175);

Хмельницкая обл. — 18 тыс. 438 (+449);

Черкасская обл. — 10 тыс. 292 (+207);

Черновицкая обл. — 24 тыс. 79 (+371);

Черниговская обл. — 9 тыс. 787 (+285).

Напомним, ранее мы сообщали, в правительстве прогнозируют, что к концу ноября количество новых больных скакнет до 15 тыс. новых случаев в день, а к концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. новых случаев за сутки. По словам премьер-министра Украины, правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года.