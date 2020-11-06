Коронавирусом заразились почти 10 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146121-koronavirusom-zarazilis-pochti-10-tys-ukraincev-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 5 ноября, вирус был обнаружен у 9 тыс. 721 гражданина.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 440 тыс. 188 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 10 тыс. 762 человек, а в целом уже выздоровели 195 тыс. 544 человек. Сейчас болеют 236 тыс. 519 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 201 человек. Общее число жертв составляет 8 тыс. 125 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 517 тис. 28.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в городе Киеве (1002 больных), Харьковской области (801 инфицированных) и Житомирской области (591 новый случай). Наименьшее количество случаев COVID-19 5 ноября фиксировалось в Кировоградской и Луганской областях — 110 и 78 случаев соответственно.
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- город Киев — 42 тыс. 375 (+1002);
- Винницкая обл. — 11 тыс. 923 (+279);
- Волынская обл. — 15 тыс. 313 (+424);
- Днепропетровская обл. — 17 тыс. 14 (+414);
- Донецкая обл. — 13 тыс. 128 (+255);
- Житомирская обл. — 17 тыс. 189 (+591);
- Закарпатская обл. — 16 тыс. 268 (+419);
- Запорожская обл. — 12 тыс. 196 (+446);
- Ивано-Франковская обл. — 23 тыс. 32 (+511);
- Киевская обл. — 18 тыс. 763 (+434);
- Кировоградская обл. — 2 тыс. 891 (+76);
- Луганская обл. — 4 тыс. 214 (+110);
- Львовская обл. — 32 тыс. 425 (+356);
- Николаевская обл. — 9 тыс. 605 (+299);
- Одесская обл. — 27 тыс. 392 (+554);
- Полтавская обл. — 11 тыс. 337 (+258);
- Ровенская обл. — 21 тыс. 26 (+355);
- Сумская обл. — 13 тыс. 635 (+439);
- Тернопольская обл. — 21 тыс. 708 (+209);
- Харьковская обл. — 41 тыс. 131 (+801);
- Херсонская — 5 тыс. 27 (+175);
- Хмельницкая обл. — 18 тыс. 438 (+449);
- Черкасская обл. — 10 тыс. 292 (+207);
- Черновицкая обл. — 24 тыс. 79 (+371);
- Черниговская обл. — 9 тыс. 787 (+285).
Напомним, ранее мы сообщали, в правительстве прогнозируют, что к концу ноября количество новых больных скакнет до 15 тыс. новых случаев в день, а к концу года эта цифра может вырасти до 20 тыс. новых случаев за сутки. По словам премьер-министра Украины, правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года.