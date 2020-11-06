Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n146121-na-koronavirus-zahvorily-mayje-10-tys-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 5 листопада, вірус виявили у 9 тис. 721 громадянин.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 440 тис. 188 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 10 тис. 762 людей, а в цілому вже одужали 195 тис. 544 особи. Зараз хворіють 236 тис. 519 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померла від хвороби 201 особа. Загальна кількість жертв становить 8 тис. 125 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 517 тис. 28.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (1002 хворих), Харківській області (801 інфікований) та Житомирській області (591 новий випадок). Найменша кількість випадків COVID-19 5 листопада фіксувалася у Кіровоградській та Луганській областях — 110 та 78 випадків відповідно.





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 42 тис. 375 (+1002);

Вінницька обл. — 11 тис. 923 (+279);

Волинська обл. — 15 тис. 313 (+424);

Дніпропетровська обл. — 17 тис. 14 (+414);

Донецька обл. — 13 тис. 128 (+255);

Житомирська обл. — 17 тис. 189 (+591);

Закарпатська обл. — 16 тис. 268 (+419);

Запорізька обл. — 12 тис. 196 (+446);

Івано-Франківська обл. — 23 тис. 32 (+511);

Київська обл. — 18 тис. 763 (+434);

Кіровоградська обл. — 2 тис. 891 (+76);

Луганська обл. — 4 тис. 214 (+110);

Львівська обл. — 32 тис. 425 (+356);

Миколаївська обл. — 9 тис. 605 (+299);

Одеська обл. — 27 тис. 392 (+554);

Полтавська обл. — 11 тис. 337 (+258);

Рівненська обл. — 21 тис. 26 (+355);

Сумська обл. — 13 тис. 635 (+439);

Тернопільська обл. — 21 тис. 708 (+209);

Харківська обл. — 41 тис. 131 (+801);

Херсонська — 5 тис. 27 (+175);

Хмельницька обл. — 18 тис. 438 (+449);

Черкаська обл. — 10 тис. 292 (+207);

Чернівецька обл. — 24 тис. 79 (+371);

Чернігівська обл. — 9 тис. 787 (+285).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, в уряді прогнозують, що до кінця листопада кількість нових хворих скакне до 15 тис. нових випадків на день, а до кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. нових випадків за добу. За словами прем'єр-міністра України, урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року.