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Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

На коронавірус захворіли майже 10 тис. українців (ІНФОГРАФІКА)

6 лис 2020, 09:20
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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 5 листопада, вірус виявили у 9 тис. 721 громадянин.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 440 тис. 188 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 10 тис. 762 людей, а в цілому вже одужали 195 тис. 544 особи. Зараз хворіють 236 тис. 519 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померла від хвороби 201 особа. Загальна кількість жертв становить 8 тис. 125 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 517 тис. 28.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (1002 хворих), Харківській області (801 інфікований) та Житомирській області (591 новий випадок). Найменша кількість випадків COVID-19 5 листопада фіксувалася у Кіровоградській та Луганській областях — 110 та 78 випадків відповідно.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

  • м. Київ — 42 тис. 375 (+1002);
  • Вінницька обл. — 11 тис. 923 (+279);
  • Волинська обл. — 15 тис. 313 (+424);
  • Дніпропетровська обл. — 17 тис. 14 (+414);
  • Донецька обл. — 13 тис. 128 (+255);
  • Житомирська обл. — 17 тис. 189 (+591);
  • Закарпатська обл. — 16 тис. 268 (+419);
  • Запорізька обл. — 12 тис. 196 (+446);
  • Івано-Франківська обл. — 23 тис. 32 (+511);
  • Київська обл. — 18 тис. 763 (+434);
  • Кіровоградська обл. — 2 тис. 891 (+76);
  • Луганська обл. — 4 тис. 214 (+110);
  • Львівська обл. — 32 тис. 425 (+356);
  • Миколаївська обл. — 9 тис. 605 (+299);
  • Одеська обл. — 27 тис. 392 (+554);
  • Полтавська обл. — 11 тис. 337 (+258);
  • Рівненська обл. — 21 тис. 26 (+355);
  • Сумська обл. — 13 тис. 635 (+439);
  • Тернопільська обл. — 21 тис. 708 (+209);
  • Харківська обл. — 41 тис. 131 (+801);
  • Херсонська — 5 тис. 27 (+175);
  • Хмельницька обл. — 18 тис. 438 (+449);
  • Черкаська обл. — 10 тис. 292 (+207);
  • Чернівецька обл. — 24 тис. 79 (+371);
  • Чернігівська обл. — 9 тис. 787 (+285).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, в уряді прогнозують, що до кінця листопада кількість нових хворих скакне до 15 тис. нових випадків на день, а до кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. нових випадків за добу. За словами прем'єр-міністра України, урядові прогнози показують стрімке зростання захворюваності до кінця року.

Джерело: Ракурс


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