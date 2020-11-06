Андрій Єрмак. Фото: Цензор.нет

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Андрій Єрмак, очільник Офісу президента, заявив, що у відомстві подумують над створенням вільної економічної зони (ВЕЗ) не тільки на Донбасі, а й в одній із західних областей.

Наразі рішення не ухвалили остаточно. Про це Єрмак розповів в інтерв’ю на «1+1».





За його словами, ідею про створення вільної економічної зони в одній з західних областей будуть обговорювати на рівні експертів та парламенту, і лише згодом винесуть остаточне рішення. Єрмак вважає, що цей проект необхідно створити для того, щоб залучити нові інвестиції та перетворити депресивні райони на процвітаючі.

Він наголосив, що розвиток економіки певних регіонів допоміг би підтримати українську економіку загалом. Очільник ОП додав, що вільна економічна зона має залучити іноземні інвестиції до країни, оскільки «тільки наших грошей не вистачить».

За словами Єрмака, планується створити ще одну ВЕЗ — в одній із західних областей. В якій саме — ще вирішується. Єрмак заявив, що друга економічна зона повинна об'єднати країну та створити рівність можливостей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що Україна пропонуватиме створити вільну економічну зону (ВЕЗ) на Донбасі у рамках особливого порядку місцевого самоврядування. Її планують запровадити у регіоні до 2050 року.