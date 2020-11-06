Андрей Ермак. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/n146120-sez-mojet-poyavitsya-v-odnoy-iz-zapadnyh-oblastey-ermak.html

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, заявил, что в ведомстве подумывают над созданием свободной экономической зоны (СЭЗ) не только на Донбассе, но и в одной из западных областей.

Сейчас решение еще не принято окончательно. Об этом Ермак рассказал в интервью на «1+1».

По его словам, идею о создании свободной экономической зоны в одной из западных областей будут обсуждать на уровне экспертов и парламента, и только потом вынесут окончательное решение. Ермак считает, что этот проект необходимо создать для того, чтобы привлечь новые инвестиции и превратить депрессивные районы в процветающие.

Он отметил, что развитие экономики отдельных регионов помогло бы поддержать, в частности, украинскую экономику в целом. Глава ОП добавил, что свободная экономическая зона должна привлечь иностранные инвестиции в страну, поскольку «только наших денег не хватит».

По словам Ермака, создавать новую СЕЗ будут в одной из западных областей, однако в какой именно — еще решается. Ермак заявил, что вторая экономическая зона должна объединить страну и создать равенство возможностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина будет предлагать создать свободную экономическую зону (СЭЗ) на Донбассе в рамках особого порядка местного самоуправления. Ее планируют ввести в регионе до 2050 года.