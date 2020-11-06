1 трлн дол. втратила Україна за 10 років через тупцювання з реформами, вважають в уряді

https://racurs.ua/ua/n146122-1-trln-dol-vtratyla-ukrayina-za-10-rokiv-cherez-tupcuvannya-z-reformamy-vvajaut-v-uryadi.html

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Економічний аудит України представив Кабінет міністрів 6 листопада. Експерти Кабінету міністрів підрахували, що 1 трлн дол. втратила економіка країни за 10 років через через зміни в законодавстві, незавершені реформи, корупцію, неефективне управління і відсутність стратегії.

Це аудит країни та економічна візія розвитку до 2030 року. Ми прогнозуємо, що наступного року значні державні інвестиції та підтримка бізнесу дозволять економіці швидко відновлюватися. Для цього в нас є стратегія, — сказав Шмигаль

Він додав, що Україна потребує економічного прориву, що є амбітною ціллю для уряду.

Шмигаль заявив, що 10 років нереалізований потенціал України був у використанні земельних ресурсах.

Земля недодала нам 85 млрд дол. Українці були позбавлені права розпоряджатися землею, а держава позбулася понад 5 млн га землі, інвестиції в сектор загальмовані, — повідомив прем'єр-міністр.

Серед інших секторів, де Україна, за версією експертів КМУ, втрачала, — неефективне використання корисних копалин, водних і лісових ресурсів, технологічного та інвестиційного потенціалу.

Відзначимо, що захід відбувається з дотриманням карантинних обмежень. Усі присутні в масках та дотримуються соцдистанції, на вході пройшли температурний скринінг.