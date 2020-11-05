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Ракурс
Байден увеличил отрыв от Трампа в Неваде. Фото: nbcnews.com

Выборы в США — Байден увеличил отрыв в Неваде, а Трамп угрожает исками

5 ноя 2020, 20:37
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Джозеф Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, лидирует в штате Невада.

Демократ увеличил отрыв от действующего президента Дональда Трампа и разница между ними составляет 11,5 тыс. голосов. Вчера, 4 октября, между кандидатами было 8 тыс. голосов разницы, но Байден еще больше закрепил свое лидерство после подсчета 76% голосов. Об этом 5 ноября сообщает CNN.

В случае победы Байдена в Неваде он наберет шесть голосов выборщиков и получит всего 270 голосов, необходимых для победы на выборах президента США. Сейчас Байден имеет 264 голоса, Трамп — 214.

Отмечается, что еще не успели досчитать голоса в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. Во всех этих штатах лидирует Трамп, но этих голосов не хватит для победы на выборах, если он проиграет в Неваде.

Между тем действующий президента США Дональд Трамп заявил, что собирается подавать иски против штатов, в которых побеждает Байден, поскольку якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах его оппонента.

Во всех штатах, где Байдена называли победителем, мы подадим иски о фальсификациях и мошенничестве. Множество доказательств — просто посмотрите в СМИ, — написал он в Twitter.


В то же время в команде Байдена заявления Трампа о фальсификации и мошенничестве опровергают.

Напомним, президент США Дональд Трамп требует остановить подсчет голосов на президентских выборах. Между тем для победы на выборах Джозефу Байдену осталось получить поддержку лишь от одного штата.


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