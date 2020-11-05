Байден збільшив відрив від Трампа в Неваді. Фото: nbcnews.com

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Ракурс

Джозеф Байден, кандидат в президенти США від Демократичної партії, лідирує в штаті Невада.

Демократ збільшив відрив від чинного президента Дональда Трампа й різниця між ними становить 11,5 тис. голосів. Вчора, 4 жовтня, між кандидатами було 8 тис. голосів різниці, але Байден ще більше закріпив своє лідерство після підрахунку 76% голосів. Про це 5 листопада повідомляє CNN.

У разі перемоги Байдена в Неваді він набере шість голосів вибірників і отримає загалом 270 голосів, які необхідні для перемоги на виборах президента США. Наразі Байден має 264 голоси, Трамп — 214.

Зазначається, що ще не встигли дорахувати голоси в Пенсильванії, Північній Кароліні, Джорджії та на Алясці. У всіх цих штатах лідирує Трамп, але цих голосів не вистачить для перемоги на виборах, якщо він програє у Неваді.

Тим часом чинний президента США Дональд Трамп заявив, що збирається подавати позови проти штатів, в яких перемагає Байден, оскільки нібито є докази фальсифікації і шахрайства на виборах його опонента.

У всіх штатах, де Байдена називали переможцем, ми подамо позови щодо фальсифікацій та шахрайства. Безліч доказів — просто подивіться в ЗМІ, — написав він у Twitter.



Водночас у команді Байдена закиди Трампа про фальсифікацію та шахрайство спростовують.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вимагає зупинити підрахунок голосів на президентських виборах. Тим часом для перемоги на виборах Джозефу Байдену залишилося отримати підтримку лише від одного штату.