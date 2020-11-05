Венгрия ввела комендантский час из-за коронавируса. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/n146112-vengriya-vvela-komendantskiy-chas-iz-za-koronavirusa.html

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Комендантский час введен в Венгрии из-за пандемии коронавируса.

На территории страны комендантский час будет действовать с 1.00 до 6.00 по киевскому времени. В этот промежуток времени через венгерскую границу будут пропускать только некоторые категории иностранцев. Об этом 5 ноября сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Ночью венгерские пограничники будут пропускать на территорию страны лиц, следующих к месту постоянного, временного проживания или месту работы в Венгрии. Также в это время имеют право пересечения границы люди, которые едут в Венгрию на работу, но не имеют при себе соответствующих документов. Это касается и граждан, направляющихся к месту временного пребывания, которое подтверждается бронированием в гостинице.

Ограничения не распространяются на водителей грузовиков, осуществляющих международные перевозки, а также лиц, следующих через территорию Венгрии транзитом. В Пограничной службе добавили, что такие лица должны иметь документы, подтверждающие транзитный характер путешествия — разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование отеля и тому подобное.

Напомним, 1 ноября из-за пандемии коронавирусной болезни границу для иностранцев закрыла Беларусь. Запрещается въезд автомобильным транспортом и поездом, но запрет не распространяется на иностранцев, которые самолетами прибывают в аэропорт «Минск».