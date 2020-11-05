Угорщина запровадила комендантську годину через коронавірус. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n146112-ugorschyna-zaprovadyla-komendantsku-godynu-cherez-koronavirus.html

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Комендантська година запроваджена в Угорщині через пандемію коронавірусу.

На території країни комендантська година діятиме з 1.00 до 6.00 за київським часом. У цей проміжок часу через угорський кордон пропускатимуть тільки деякі категорії іноземців. Про це 5 листопада повідомила Державна прикордонна служба України.

Вночі угорські прикордонники пропускатимуть на територію країни осіб, які прямують до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи в Угорщині. Також у цей час мають право перетину кордону люди, які їдуть в Угорщину на роботу, але не мають при собі відповідних документів. Це стосується й громадян, які прямують до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням в готелі.

Обмеження не поширюються на водіїв вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення, а також осіб, які прямують через територію Угорщини транзитом. У Прикордонній службі додали, що такі особи повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі — дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

Нагадаємо, 1 листопада через пандемію коронавірусної хвороби кордон для іноземців закрила Білорусь. Забороняється в’їзд автомобільним транспортом та потягом, але заборона не поширюється на іноземців, які літаками прибувають в аеропорт «Мінськ».