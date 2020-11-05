Зеленський звільнив голів трьох ОДА. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, звільнив керівників трьох облдержадміністрацій.

Глава держави звільнив голову Одеської ОДА Максима Куцого, очільника Івано-Франківської облдержадміністрація Віталія Федорова, та очільника Сумської ОДА Романа Грищенка. Відповідні укази були оприлюднені 5 листопада на сайті Офісу президента.

Днями голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що в деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій і вже є проекти кадрових рішень. Наголошувалося, що кадрові зміни стосуватимуться тих областей, де керівники не продемонстрували за рік жодних змін.

Нагадаємо, 4 листопада на засіданні Кабінету міністрів погодилися звільнити трьох голів обласних держадміністрацій — очільника Одеської ОДА Максима Куцого, Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва і Сумської ОДА Романа Грищенка.