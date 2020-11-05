Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський звільнив голів трьох ОДА. Фото: president.gov.ua

Зеленський звільнив голів трьох облдержадміністрацій

5 лис 2020, 19:30
999

Володимир Зеленський, президент України, звільнив керівників трьох облдержадміністрацій.

Глава держави звільнив голову Одеської ОДА Максима Куцого, очільника Івано-Франківської облдержадміністрація Віталія Федорова, та очільника Сумської ОДА Романа Грищенка. Відповідні укази були оприлюднені 5 листопада на сайті Офісу президента.

Днями голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що в деяких областях готуються заміни голів обласних державних адміністрацій і вже є проекти кадрових рішень. Наголошувалося, що кадрові зміни стосуватимуться тих областей, де керівники не продемонстрували за рік жодних змін.

Укази про звільнення керівників трьох ОДА. Скріншот із сайту президента

Укази про звільнення керівників трьох ОДА. Скріншот із сайту президента


Укази про звільнення керівників трьох ОДА. Скріншот із сайту президента

Нагадаємо, 4 листопада на засіданні Кабінету міністрів погодилися звільнити трьох голів обласних держадміністрацій — очільника Одеської ОДА Максима Куцого, Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва і Сумської ОДА Романа Грищенка.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів