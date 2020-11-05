Зеленский уволил глав трех ОГА. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n146111-zelenskiy-uvolil-glav-treh-oblgosadministraciy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, уволил руководителей трех облгосадминистраций.

Глава государства уволил председателя Одесской ОГА Максима Куцого, главу Ивано-Франковской облгосадминистрация Виталия Федорова, и главу Сумской ОГА Романа Грищенко. Соответствующие указы были обнародованы 5 ноября на сайте Офиса президента.

На днях председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в некоторых областях готовятся замены глав областных государственных администраций и уже есть проекты кадровых решений. Отмечалось, что кадровые изменения будут касаться тех областей, где руководители не продемонстрировали за год никаких изменений.

Напомним, 4 ноября на заседании Кабинета министров согласились уволить трех председателей областных госадминистраций — главу Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива и Сумской ОГА Романа Грищенко.