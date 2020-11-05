Боевики с беспилотника ранили бойца ВСУ. Фото:

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Режим прекращения огня на Донбассе 5 ноября нарушали российские наемники и боевики.

Вблизи Старогнатовки враг обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия, а возле Водяного сначала стрелял из автоматов, а затем накрыл позиции военных из минометов калибра 82 мм. А возле Попасной защитников Украины обстреливали из крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Также возле Попасной противник поднял в воздух беспилотник, с которого сбросил гранату ВОГ-17 на позиции украинских военных. В результате осколочное ранение получил военнослужащий. Раненого госпитализировали, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, 3 ноября боевики стреляли вблизи Новолуганского из автоматического станкового гранатомета, осколками ранило украинского военного.

А 4 ноября бойцы ООС вблизи населенного пункта Шумы сбили беспилотник боевиков, который пересек линию разграничения.