Украина будет поставлять больше вооружений в Турцию. Фото: baykardefence

https://racurs.ua/n146106-ukraina-budet-postavlyat-bolshe-voorujeniya-v-turciu.html

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Оборонительные комплексы Украины и Турции развивают стратегическое сотрудничество. Кроме создания тяжелого ударного дрона, украинско-турецкое сотрудничество может распространиться на разработку крылатых ракет, боевых противотанковых модулей и кораблестроение.

Об этом говорится в публикации «BBC — Украина».

В частности турки с помощью украинцев создают тяжелый 5,5-тонный ударный беспилотный аппарат Bayraktar Akinci. В августе он поднялся на высоту 9 км, где летал почти четыре часа. Разработчики планируют, что дрон сможет достигать 12 км. На такую ​​высоту просто не достаёт большинство комплексов противовоздушной обороны.

А «сердцем» Bayraktar Akinci являются два турбовинтовых двигателя мощностью 450 лошадей, которые собирают в Запорожье на конструкторском бюро «Прогресс» им. Ивченко и заводе «Мотор Сич». Каждый комплект из двух двигателей стоит 640 тыс. долл.

К слову, компания Baykar Makina (производитель Akinci) и «Укрспецэкспорт» еще в августе 2019 года создали совместное предприятие «Щит Черного моря», чтобы объединить технологии с добавленной стоимостью.

Киев получает инвестиции, а Анкара — доступ к конструкторского бюро. Это также позволит уберечься от возможных запретов на поставку оборудования.

Кроме того, Турция разрабатывает крылатые ракеты морского базирования Gezgin («Странник»), сердцем которых будет реактивный украинский двигатель АИ-35. Общий план импорта двигателей из Украины в Турцию — это около 620 млн долл. Первый заказ — 12 двигателей АИ-35.

Стороны также обмениваются производствами. Турки налаживают линию для местного производства противотанкового ракетного комплекса «Скиф». Его используют в общем детище турецкого оборонного завода Aselsan и украинского КБ «Луч» — Serdar ATMLS.

Украина осенью 2020 года занялась поисками площадки для крупноузловой сборки «Байрактара ТБ2», на которую турки выделят инвестиции и поставят оборудование.

Предполагается, что в Украине не только соберут 48 беспилотников для ВСУ, но и смогут их экспортировать.

Визиты турецкой делегации на николаевский газотурбинный завод «Зоря-Машпроект» и командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы в Турцию свидетельствуют о потенциале для сотрудничества в кораблестроении для третьих сторон.

В Пакистане продолжается строительство корвета Milgem к которому причастен украинский «Опытно-проектных центр кораблестроения» в Николаеве.

Напомним, Министерство обороны Украины намерено приобрести до 12 турецких беспилотников Bayraktar TB2 («Байрактар»). Каждый из них состоит из четырех беспилотников и базовой станции.