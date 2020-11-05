Новый диагноз Ван Гогу поставили ученые

https://racurs.ua/n146109-novyy-diagnoz-van-gogu-postavili-uchenye.html

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Винсенту Ван Гогу поставили новый диагноз. Сам постимпрессионист, отрезавший себе часть уха, свое состояние оценивал, как «обычные приступы художественного сумасшествия», а позже признал наличие «психического или нервного срыва». Однако голландские специалисты Медицинского центра университета Гронингена поставили Ван Гогу иной диагноз.

Они провели психиатрическую экспертизу на основе сохранившихся медицинских отчетов, а также писем, которые художник написал своему брату Тео. Согласно выводам, у художника было по меньшей мере два приступа белой горячки, вызванной отказом от алкоголя (это было после того, как он отрезал себе ухо), пишет ВВС.

Судя по всему, Ван Гог страдал также от биполярного и пограничного расстройства личности. Сейчас же ученые готовы приписать ему еще и шизофрению. Кроме того, лечащий врач Ван Гога диагностировал у него эпилепсию. Но авторы исследования полагают, что речь идет о «скрытой эпилепсии», когда у пациента отсутствуют классические приступы, сопровождающиеся конвульсиями. Скрытая эпилепсия у Ван Гога могла быть вызвана повреждениями мозга вследствие злоупотребления алкоголем, небрежного отношения к еде и недостатка сна.

Хотя в письмах содержится много информации, следует помнить, что он адресовал их не своим лечащим врачам, а членам семьи, чтобы что-то рассказать им, убедить их в чем-то или чего-то от них добиться, — говорит профессор психиатрии Виллем Нолен.

Вместе с тем, достижения Ван Гога — результат мастерства, которое нарабатывалось годами кропотливого труда. Кроме того, во время приступов художник редко брался за кисть.