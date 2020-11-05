Ван Гогу встановили новий діагноз вчені — новини науки

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Вінсенту Ван Гогу поставили новий діагноз. Сам постімпресіоніст, котрий відрізав собі частину вуха, свій стан оцінював як «звичайні напади художнього божевілля», а пізніше визнав наявність «психічного або нервового зриву». Однак голландські фахівці Медичного центру університету Гронінгена поставили Ван Гогу інший діагноз.

Вони провели психіатричну експертизу на основі збережених медичних звітів, а також листів, які художник написав своєму братові Тео. Згідно з висновками, у художника було щонайменше два напади білої гарячки, викликаної відмовою від алкоголю (це було після того, як він відрізав собі вухо), пише ВВС.

Судячи з усього, Ван Гог страждав також від біполярного і емоційно нестабільного розладу особистості. Зараз же вчені готові приписати йому ще й шизофренію. Окрім цього, лікар Ван Гога діагностував у нього епілепсію. Але автори дослідження вважають, що йдеться про «приховану епілепсію», коли у пацієнта відсутні класичні напади, що супроводжуються конвульсіями. Прихована епілепсія у Ван Гога могла стати наслідком ушкоджень мозку через зловживання алкоголем, недбалим ставленням до їжі і недосипанням.

Хоча в листах міститься багато інформації, варто пам’ятати, що він адресував їх не своїм лікуючим лікарям, а членам сім’ї, щоб щось розповісти, переконати їх у чомусь або чогось від них добитися, — каже професор психіатрії Віллем Нолен.

Разом з тим, досягнення Ван Гога — результат майстерності, яка напрацьовувалася роками копіткої праці. Крім того, під час нападів художник рідко брався за пензлик.