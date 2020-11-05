Греческий остров Самос поднялся на 25 см после землетрясения. Фото: grekomania.ru

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Греческий остров Самос поднялся на 18−25 см после мощного землетрясения, которое произошло в Эгейском море в конце октября.

Высота над уровнем моря как в северной, так и в южной частях острова постоянно увеличивалась на 18−25 см от уровня к землетрясению из-за активности тектонических плит, вызвавших землетрясение. Изменение высоты хорошо наблюдается на скалах вдоль береговой линии благодаря водорослям, которые раньше находились под водой, а теперь находятся над уровнем моря. К соответствующим выводам пришли греческие ученые из школы геологии и геоэкологии Афинского национального университета им. Каподистрии. Об этом сообщает Greek Reporter.

Ученые до сих пор изучают влияние подземных толчков на остров. Тогда стихия привела к разрушению домов и унесла жизни двух подростков.

Как известно, эпицентр землетрясения, произошедшего в Греции и Турции, находился в Эгейском море, примерно в 16 км на север от Самоса. Его сила вызвала серию мини-цунами, которые поразили Самос и турецкий Измир.

Напомним, 30 октября Турцию сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,6. Подземные толчки привели к разрушениям десятков домов. В результате стихийного бедствия погибли десятки человек, а сотни пострадали.