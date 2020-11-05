Вышки 5G в Европе поднимут в стратосферу с помощью дронов

https://racurs.ua/n146107-vyshki-5g-v-evrope-podnimut-v-stratosferu-s-pomoschu-dronov.html

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Вышки 5G в Европе поднимут в стратосферу с помощью дронов — две компании из Великобритании занимаются созданием стратосферных беспилотников, которые будут нести на борту базовые станции сотовой связи, обеспечивающие площадь покрытия до 140 км в диаметре.

Ретранслятор с активной фазированной антенной решеткой размещен на борту беспилотного самолета. БПЛА будет набирать высоту 18,3 км, на которой начнет кружить над заданной местностью. Дрон способен находиться в воздухе свыше недели без посадки благодаря водородной силовой установке, а также сверхлегкой конструкции, пишет Naked science.

Запасов сжиженного водорода на борту беспилотника достаточно для непрерывного функционирования в течение девяти дней. Разработкой занимаются две компании из Кембриджа — Cambridge Consultants и Stratospheric Platforms Limited. Первая создала функционирующий прототип антенны, а вторая испытала ее в Германии с помощью Deutsche Telekom.

Английские инженеры обещают начать первые воздушные испытания всей системы уже в 2022 году.

Напомним, весной в Британии граждане, которые поверили в фейк о том, что якобы через технологию 5G распространяется коронавирус, подожгли вышки 5G. В стране повредили около 20 вышек.