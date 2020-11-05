Вишки 5G в Європі піднімуть в стратосферу на дронах

https://racurs.ua/ua/n146107-vyshky-5g-v-ievropi-pidnimut-v-stratosferu-na-dronah.html

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Вишки 5G в Європі піднімуть в стратосферу за допомогою дронів — дві компанії з Великої Британії займаються створенням стратосферних безпілотників, які нестимуть на борту базові станції стільникового зв’язку, що забезпечують площа покриття до 140 км в діаметрі.

Ретранслятор з активною фазованою антенною решіткою розміщено на борту безпілотного літака. БПЛА набиратиме висоту 18,3 км, на якій почне кружляти над заданою місцевістю. Дрон здатен перебувати в повітрі понад тиждень без посадки завдяки водневій силовій установці, а також надлегкій конструкції, пише Naked science.

Запасів зрідженого водню на борту безпілотника досить для безперервного функціонування впродовж дев’яти днів. Розробкою займаються дві компанії з Кембриджа — Cambridge Consultants та Stratospheric Platforms Limited. Перша створила функціонуючий прототип антени, а друга — випробувала її в Німеччині за допомогою Deutsche Telekom.

Англійські інженери обіцяють почати перші повітряні випробування всієї системи вже у 2022 році.

Нагадаємо, навесні в Британії громадяни, які повірили в фейк про те, що нібито через технологію 5G поширюється коронавірус, підпалили вишки 5G. В країні пошкодили близько 20 вишок.