Грецький острів Самос піднявся на 25 см після землетрусу. Фото: grekomania.ru

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Грецький острів Самос піднявся на 18−25 см після потужного землетрусу, який стався в Егейському морі наприкінці жовтня.

Висота над рівнем моря як в північній, так і в південній частинах острова постійно збільшувалася на 18−25 см від рівня до землетрусу через активність тектонічних плит, що викликали землетрус. Зміна висоти добре спостерігається на скелях уздовж берегової лінії завдяки водоростям, які раніше перебували під водою, а тепер знаходяться над рівнем моря. Відповідних висновків дійшли грецькі вчені зі Школи геології та геоекології Афінського національного університету ім. Каподістрії. Про це повідомляє Greek Reporter.

Науковці досі вивчають вплив підземних поштовхів на острів. Тоді стихія призвела до руйнування будинків та забрала життя двох підлітків.

Як відомо, епіцентр землетрусу, що стався в Греції і Туреччині, знаходився в Егейському морі, приблизно в 16 км на північ від Самоса. Його сила викликала серію міні-цунамі, які вразили Самос та турецький Ізмір.

Нагадаємо, 30 жовтня Туреччину струсонув потужний землетрус магнітудою 6,6. Підземні поштовхи призвели до руйнувань десятків будинків. Внаслідок стихійного лиха загинули десятки осіб, а сотні постраждали.