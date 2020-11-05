Україна постачатиме більше озброєння до Туреччини. Фото: baykardefence

https://racurs.ua/ua/n146106-ukrayina-postachatyme-bilshe-ozbroiennya-do-turechchyny.html

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Оборонні комплекси України та Туреччини поглиблюють стратегічну співпрацю. Окрім створення важкого ударного дрона, українсько-турецька співпраця може поширитися на розробку крилатих ракет, бойових протитанкових модулів для броньовиків та кораблебудування. Про це йдеться в публікації «BBC —Україна».

Зокрема турки з допомогою українців створюють важкий 5,5-тонний ударний безпілотний апарат Bayraktar Akinci — «Прапороносний рейдер». У серпні він піднявся на висоту 9 км, де літав майже чотири години. Розробники планують, що дрон зможе досягати «стелі» у 12 км. На таку висоту просто не дістає більшість комплексів протиповітряної оборони.

А «серцем» Bayraktar Akinci є два турбогвинтових двигуни потужністю 450 коней, яких збирають у Запоріжжі на конструкторському бюро «Прогрес» ім. Івченка та заводі «Мотор Січ». Кожен комплект з двох двигунів коштує 640 тис. доларів.

До слова, компанія Baykar Makina (виробник Akinci) та «Укрспецекспорт» ще у серпні 2019 року створили спільне підприємство «Щит Чорного моря», щоб «об'єднати технології з доданою вартістю».

Київ отримує інвестиції, а Анкара — доступ до конструкторського бюро. Це також дасть змогу убезпечитися від можливих заборон на постачання обладнання.

Крім того, Туреччина розробляє крилаті ракети морського базування Gezgin («Мандрівник»), серцем яких буде реактивний український двигун АІ-35. Загальний план імпорту двигунів з України до Туреччини — це близько 620 млн доларів. Перше замовлення — 12 двигунів АІ-35.

Сторони також обмінюються виробництвами. Турки налагоджують лінію для місцевого виробництва протитанкового ракетного комплексу «Скіф». Його використовують у спільному дітищі турецького оборонного заводу Aselsan та українського КБ «Луч» — Serdar ATMLS.

Україна ж восени 2020 року зайнялася пошуками майданчика для великовузлової збірки «Байрактарів ​​ТБ2», на який турки виділять інвестиції і поставлять машкомплекти.

Передбачається, що в Україні не лише зберуть 48 безпілотників для ЗСУ, але й зможуть їх експортувати.

Нещодавні візити турецької делегації на миколаївський газотурбінний завод «Зоря-Машпроект» і командувача ВМС України Олексія Неїжпапи до Туреччини свідчать про потенціал для співпраці у кораблебудуванні.

У Пакистані триває будівництво корвета Milgem до якого приклався український «Дослідно-проєктний центр кораблебудування» у Миколаєві.

Нагадаємо, Міністерство оборони України має намір придбати до 12 турецьких безпілотників Bayraktar TB2 («Байрактар»). Кожен із них складається з чотирьох безпілотників і базової станції.