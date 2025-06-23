Безпілотний наземний робот Dodger. Фото: МОУ

https://racurs.ua/ua/n207284-zsu-otrymaut-bezpilotni-nazemni-roboty-dodger-minoborony.html

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Новий робот надійде на озброєння Сил оборони України.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс Dodger. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, передає прес-служба оборонного відомства.

Зазначається, що наземний робот українські зброярі виготовили з урахуванням бойового досвіду військових. «Спритник», саме так перекладається назва Dodger, є багатофункціональним. Його можна використовувати як для вирішення широкого спектру логістичних завдань (зокрема для евакуації поранених з поля бою), так і для виконання завдань оперативного забезпечення — мінування визначених ділянок місцевості.

Цей робот хоч і має компактні розміри й невисокий силует, але може доставляти чверть тони корисного навантаження. Крім того, цей наземний робот має бронезахист корпусу від куль та уламків.

Нагадаємо, у березні Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони України наземний роботизований комплекс «Лють». Цей робот призначений для виконання багатьох завдань у складних умовах. Зокрема, для ведення спостереження та вогневої підтримки дій бойових підрозділів.