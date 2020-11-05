Бойовики з безпілотника поранили бійця ЗСУ. Фото:

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Ракурс

Режим припинення вогню на Донбасі 5 листопада порушували російські найманці та бойовики.

Поблизу Старогнатівки ворог обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї, а біля Водяного спершу стріляв з автоматів, а згодом накрив позиції військових з мінометів калібру 82 мм. А біля Попасної захисників України обстрілювали з великокаліберного кулемета. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Також біля Попасної противник підняв у повітря безпілотник, з якого скинув гранату ВОГ-17 на позиції українських військових. Внаслідок цього осколкове поранення дістав військовослужбовець. Пораненого госпіталізували, лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Нагадаємо, 3 листопада бойовики стріляли поблизу Новолуганського з автоматичної станкового гранатомета, осколками поранило українського військового.

А 4 листопада бійці ООС поблизу населеного пункту Шуми збили безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування.