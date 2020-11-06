Протест проти Трампа. Фото: UBR

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Вибори у США супроводжуються акціями протестами з боку прихильників обох кандидатів — чинного президента США Дональда Трампа та кандидата у президенти Джо Байдена.

Протестуючі проводять мирну акцію протесту. Біля Білого дому мітингарі створили «дошку пошани» для Трампа, на якій прикріпили плакати, присвячені діяльності нинішнього президента. Про це повідомляють «Букви».





Учасники протесту називають Трампа расистом, а також закликають громадян боротися за свої права. На мітингу можна відшукати плакати, присвячені забороні використання ядерної зброї.

Гру закінчено, фашист і клоун, — написано на одному з плакатів.

Як відомо, Білий дім огородили додатковим бетонним парканом через можливі акції протестів під час виборів. У Вашингтоні (округ Колумбія) забили фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ. Перекрито дороги навколо Trump Hotel. До цього прихильники кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена влаштували вечірку під президентською резиденцією.





До цього у США провідні телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC і NBC перервали трансляцію промови президента Дональда Трампа із зали в Білому домі, коли він почав говорити про фальсифікації на виборах, оскільки його заяви не супроводжувалися доказами.





Трамп почав свій виступ із твердження, що демократи займаються «шахрайством» і намагаються «вкрасти» результати виборів.

Соціальна мережа Facebook заблокувала групу «Stop the Steal» («Зупинити крадіжку»). В ній прихильники чинного президента Дональда Трампа закликали до насильства і поширювали не достовірну інформацію про фальсифікації виборів командою Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що попри заяви Трампа про те, що він перемагає з «історично рекордними цифрами», його конкуренту вдалося дістати перемогу у спірному Мічигані. Тепер боротьба між кандидатами йде за штат Джорджія.