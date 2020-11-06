Рада зібралася призначити суддів КСУ

https://racurs.ua/ua/n146124-rada-zibralasya-pryznachyty-suddiv-ksu-translyaciya.html

Ракурс

Призначити двох суддів конституційного суду мають намір у парламенті. У порядку денному пленарного засідання Верховної Ради на 6 листопада є питання про призначення суддів КСУ.

Також нардепи вислухають урядовців щодо захворюваності коронавірусною хворобою в Україні.

Нардепи розглянуть два проекти постанов про призначення суддів КСУ, також законопроекти щодо соціального захисту населення в період карантину, про адміністративні порушення щодо запобігання поширенню COVID-19.

У цей день планується також розгляд у другому читанні проекту закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, законів «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України» щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України та засіданнях комітетів Верховної Ради України.

У другому читанні народні депутати розглянуть проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів.

«Ракурс» повідомляв, що парламентський комітет кілька місяців тому розглядав кандидатури на два вакантні місця у складі КСУ. На засідання ВРУ запросили шістьох претендентів на посади суддів Конституційного суду.