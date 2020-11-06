Зеленський і Макрон. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n146125-zelenskyy-zaproponuvav-makronu-ukrayinski-masky.html

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Володимир Зеленський, президент України, провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Під час дзвінка лідери держав обговорювали налагодження виробництва медичних товарів у Європі, зокрема, Франції. Про це повідомляє прес-служба українського президента.

Повідомляється, що Зеленський запропонував Макрону виробляти медичні товари для країн Європи, які потерпають від другої хвилі пандемії. Україна пропонує виробництво медичних масок, халатів та дезінфекторів для рук.

Хочу підтвердити підтримку вашої ініціативи щодо налагодження виробництва стратегічних товарів медичного призначення та обладнання у Європі. Ми готові надати посильну підтримку в налагодженні такого виробництва за участі українських підприємств — виробників захисних масок, халатів та дезінфекторів, — заявив український президент.



Французський лідер, зокрема, зазначив, що планує нанести візит до Києва вже найближчим часом, щойно це стане можливим.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ангела Меркель та Еммануель Макрон пообіцяли світу безкоштовну вакцину від коронавірусу та заявили про намір зібрати гігантський фонд допомоги ЄС (500 млрд євро). Лідери ФРН та Франції закликали ЄС зробити вакцину від COVID-19 доступною всім країнам світу.