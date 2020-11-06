Невдовзі може відбутися нова зустріч «нормандської четвірки», фото: kremlin.ru

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Емманюель Макрон, президент Франції, підтримав ініціативу свого українського колеги Володимира Зеленського щодо якнайшвидшого проведення зустрічі «нормандської четвірки».

Про це йшлося під час телефонної розмови Зеленського та Макрона, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Водночас Зеленський зазначив, що багато з домовленостей лідерів Нормандської четвірки досі не виконуються. Це, зокрема, доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста та ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленський повідомив президенту Франції, що на Донбасі «триває найдовше перемир’я за весь період з початку війни», котре розпочалося 27 липня.

Зеленський запевнив Макрона, що режим тиші на Донбасі «загалом дотримується», проте незаконні збройні формування все ще продовжують здійснювати «провокаційні порушення перемир’я»

Важливим результатом є відсутність жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій. Водночас через цілеспрямовану ескалацію ситуації двоє українських військових загинули, ще двоє були поранені, — зазначив Зеленський.



Макрон запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у сприянні закінченню війни та підтвердив, що відвідає Київ з візитом, коли це стане можливим.

Нагадаємо, очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук нещодавно розповів про деталі підготовленого українською стороною «Плану спільних кроків» щодо Донбасу.