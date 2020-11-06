НАБУ. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n146128-konstytuciyna-kryza-stavyt-pid-sumniv-pryznachennya-kerivnyctva-nabu-zayava.html

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило про необхідність негайного вирішення конституційної кризи, оскільки незабаром призначення керівника і незалежний аудит бюро будуть поза законом.

Рішення, які ухвалили судді Конституційного Суду України (КСУ) впродовж 2019−2020 років у питаннях боротьби з корупцією, викликають занепокоєння. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Наслідками цих рішень є системне послаблення антикорупційних органів та звільнення від відповідальності осіб, що причетні до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах.

У НАБУ заявляють, що фактично КСУ позбавив своїми рішеннями Національне бюро права через суд анулювати кабальні для держпідприємств угоди, декриміналізував незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації. Через такі рішення КСУ антикорупційне бюро назавжди втратило можливість відшкодувати мільярди збитків, які були завдані через корупцію.

НАБУ наголошує, що через рішення КСУ за півтора місяця поза правовим полем опиняться такі питання, як:

призначення та звільнення директора Національного бюро;

здійснення незалежного аудиту інституції;

обрання і функціонування Ради громадського контролю при НАБУ.



Детективи НАБУ закликали до негайних дій щодо відновлення антикорупційної інфраструктури та повноважень антикорупційних органів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що законопроекти, пов’язані з нещодавнім резонансним рішенням Конституційного суду України (КСУ) щодо електронних декларацій, розглянуть наступного тижня.