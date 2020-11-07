Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Коронавірус в Україні побив новий рекорд — за минулу добу, 6 листопада, захворіли 10 тис. 746 осіб.

Серед хворих 316 дітей та 519 медпрацівників. Найбільше заражень зафіксували у Харківській, Житомирській, Хмельницькій, Львівській областях та в Києві. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Вчора від коронавірусу померли 187 українців, а подолати хворобу зуміли 8 тис. 685 осіб. Медики також прийняли рішення про госпіталізацію 1 тис. 470 хворих. За минулу добу загалом було зроблено 82 тис. 327 тестувань.

За весь час пандемії в Україні захворіли 450 тис. 934 особи, а одужати вже змогли 204 тис. 229 осіб. Коронавірус забрав життя 8 тис. 312 осіб.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ — 43 тис. 229 випадків;

Вінницька область — 12 тис. 216 випадків;

Волинська область — 15 ти. 795 випадків;

Дніпропетровська область — 17 тис. 446 випадків;

Донецька область — 13 тис. 546 випадків;

Житомирська область — 17 ти. 791 випадок;

Закарпатська область — 16 ти. 670 випадків;

Запорізька область — 12 тис. 734 випадки;

Івано-Франківська область — 23 ти. 561 випадок;

Київська область — 19 тис. 274 випадки;

Кіровоградська область — 3 тис. 18 випадків;

Луганська область — 4 тис. 345 випадків;

Львівська область — 32 тис. 982 випадки;

Миколаївська область — 9 тис. 949 випадків;

Одеська область — 27 тис. 894 випадки;

Полтавська область — 11 тис. 699 випадків;

Рівненська область — 21 тис. 403 випадки;

Сумська область — 14 тис. 103 випадки;

Тернопільська область — 21 тис. 907 випадків;

Харківська область — 42 тис. 139 випадків;

Херсонська область — 5 тис. 249 випадків;

Хмельницька область — 19 тис. 017 випадків;

Черкаська область — 10 тис. 461 випадок;

Чернівецька область — 24 тис. 559 випадків;

Чернігівська область — 9 тис. 947 випадків.

Нагадаємо, в Україні оновили карантинні зони і з 9 листопада в «червоній» зоні опиняться 12 обласних центрів.