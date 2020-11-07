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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

10 тыс. 746 случаев COVID-19 обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

7 ноя 2020, 09:11
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Коронавирус в Украине побил новый рекорд — за минувшие сутки, 6 ноября, заболели 10 тыс. 746 человек.

Среди заболевших 316 детей и 519 медработников. Больше всего заражений зафиксировали в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой, Львовской областях и в Киеве. Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Вчера от коронавируса умерли 187 украинцев, а преодолеть болезнь сумели 8 тыс. 685 человек. Медики приняли решение о госпитализации 1 тыс. 470 больных. За минувшие сутки всего было сделано 82 тыс. 327 тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 450 тыс. 934 человека, а выздороветь уже смогли 204 тыс. 229 человек. Коронавирус унес жизни 8 тыс. 312 человек.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 43 тыс. 229 случаев;
  • Винницкая область — 12 тыс. 216 случаев;
  • Волынская область — 15 тыс. 795 случаев;
  • Днепропетровская область — 17 тыс. 446 случаев;
  • Донецкая область — 13 тыс. 546 случаев;
  • Житомирская область — 17 тыс. 791 случай;
  • Закарпатская область — 16 тыс. 670 случаев;
  • Запорожская область —12 тыс. 734 случая;
  • Ивано-Франковская область — 23 тыс. 561 случай;
  • Киевская область — 19 тыс. 274 случая;
  • Кировоградская область — 3 тыс. 18 случаев;
  • Луганская область — 4 тыс. 345 случаев;
  • Львовская область — 32 тыс. 982 случая;
  • Николаевская область — 9 тыс. 949 случаев;
  • Одесская область — 27 тыс. 894 случая;
  • Полтавская область — 11 тыс. 699 случаев;
  • Ровенская область — 21 тыс. 403 случая;
  • Сумская область — 14 тыс. 103 случая;
  • Тернопольская область — 21 тыс. 907 случаев;
  • Харьковская область — 42 тыс. 139 случаев;
  • Херсонская область — 5 тыс. 249 случаев;
  • Хмельницкая область — 19 тыс. 017 случаев;
  • Черкасская область — 10 тыс. 461 случай;
  • Черновицкая область — 24 тыс. 559 случаев;
  • Черниговская область — 9 тыс. 947 случаев.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, в Украине обновили карантинные зоны и с 9 ноября в «красной» зоне окажутся 12 областных центров.

Источник: Ракурс


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