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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

Карантинные зоны в Украине обновлены — «красные» 12 областных центров (КАРТА)

6 ноя 2020, 13:34
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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. В связи с этим правительство периодически обновляет список городов и районов, относящихся к определенным карантинным зонам.

Сегодня, 6 ноября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято новое эпидемическое зонирование. Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил об этом своему Telegram-канаде.

Оно начнет действовать в течение 14 дней с 00.00 9 ноября.

Согласно обновленному зонированию, столица Украины город Киев остается в «оранжевой» зоне.

В самую строгую «красную» зону попали:

  • город Казатин и Тывровский район Винницкой области;
  • города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
  • Царичанский район Днепропетровской области;
  • города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;
  • города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;
  • Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;
  • Марковский район Луганской области;
  • Николаевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
  • город Николаев Николаевской области;
  • города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
  • города Полтава, Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великогабачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
  • города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;
  • города Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;
  • города Бережаны, Кременец и Чортков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
  • Великоалександровский район Херсонской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;
  • города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.

Остальные города и районов находятся в «оранжевой» зоне.


Карантинные зоны в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 5 ноября, обнаружили еще почти 10 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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