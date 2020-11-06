Рада провалила назначения судьи КСУ

https://racurs.ua/n146142-rada-provalila-naznachenie-sudi-ksu.html

Ракурс

Судью Конституционного суда не смогли назначить в парламенте. Рада 6 ноября провалила выборы.

Назначение происходило в два этапа. Сначала нардепы провели рейтинговое голосование при таких кандидатов:

Юрий Павленко (представление фракции «Оппозиционная платформа — «За жизнь»);

Ольга Боднар-Петровская (представление «Батькивщины»);

Николай Сирый (от фракции «Европейская солидарность»);

Наталья Денисенко (от «Голоса»).

На первом этапе победил Павленко, который набрал 154 голоса, но впоследствии он получил поддержку только 100 нардепов при 226 минимально необходимых.

Спикер Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить повторный конкурс по выбору претендентов на должность судьи КСУ.

Напомним, что 5 ноября СМИ сообщили о коллапсе в КСУ. Четверо судей, не поддержавших отмену ответственности за недостоверное декларирование, отказались участвовать в работе Конституционного суда.