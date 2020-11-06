Рада провалила призначення судді КСУ

https://racurs.ua/ua/n146142-rada-provalyla-pryznachennya-suddiv-ksu.html

Ракурс

Суддю Конституційного суду не змогли призначити в парламенті. Рада 6 листопада провалила вибори.

Призначення відбувалося у два етапи. Спочатку нардепи провели рейтингове голосування за таких кандидатів:

Юрій Павленко (подання фракції «Опозиційна платформа «За життя»);

Ольга Боднар-Петровська (подання «Батьківщини»);

Микола Сірий (від фракції «Європейська солідарність»);

Наталія Денисенко (від «Голосу»).

На першому етапі переміг Павленко, який набрав 154 голоси, але згодом він отримав підтримку тільки 100 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Спікер Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати повторний конкурс з обрання претендентів на посаду судді КСУ.

Нагадаємо, що 5 листопада ЗМІ повідомили про колапс в КСУ. Четверо суддів, які не підтримали скасування відповідальності за недостовірне декларування, відмовилися брати участь в роботі Конституційного суду.